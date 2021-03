Le procès qui opposera Apple à Epic Games le 3 mai prochain se dévoile un peu plus pour ce qui est des mesures sanitaires en cette période de Covid-19. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a imposé un nombre de personnes.

Des limitations pour le procès Apple vs Epic Games

Apple et Epic Games pourront chacun avoir jusqu’à six personnes dans la salle d’audience. Chaque participant aura le droit à un masque transparent afin que la juge puisse clairement voir la bouche. Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde, que les personnes aient été vaccinées ou non. Concernant les équipes juridiques, elles pourront si elles le souhaitent avoir des micros sans fil afin que tout le monde puisse bien les entendre. Aussi, le public et les médias ne pourront pas participer au procès. Ils pourront en revanche l’écouter grâce à un flux audio mis à disposition.

D’autre part, Apple et Epic Games peuvent profiter des salles inutilisées dans le tribunal pour les réunions de leurs équipes. Mais la juge préférerait que chacun loue des bureaux en face du tribunal si c’est réellement nécessaire.

45 heures pour se défendre

Ce procès entre Apple et Epic Games va tourner autour de l’App Store. Le créateur de Fortnite critique notamment ce qu’il présente comme un monopole. Il pointe du doigt que l’App Store est le seul moyen de distribuer des applications sur iOS. De plus, les développeurs sont obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple (et donc lui verser une commission) pour chaque transaction.

Les deux groupes auront chacun 45 heures pour défendre leur cas. Dans le cas d’Apple, plusieurs responsables vont témoigner. Il y aura notamment Tim Cook (patron), Craig Federighi (responsable d’iOS et macOS) et Phil Schiller (responsable de l’App Store). Du côté d’Epic Games, Tim Sweeney (patron) et Mark Rein (vice-président) seront présents au procès avec des employés.

Le résultat du procès sera très important. En cas de victoire d’Epic Games, Apple pourrait être obligé de laisser les développeurs distribuer leurs applications sans forcément passer par l’App Store et ne pas les forcer à utiliser son système de paiement. Epic Games assure que tous les développeurs seraient gagnants et pas seulement lui.