Apple fait savoir que son programme pour les réparateurs indépendants est désormais étendu dans le monde. Le service est lancé dans plus de 200 pays, soit la quasi-totalité où les produits Apple sont commercialisés.

Le programme d’Apple pour les réparateurs indépendants arrive dans le monde

Ce programme a d’abord vu le jour en 2019 aux États-Unis. Apple l’a ensuite proposé en Europe et au Canada en 2020. Plus récemment, la Chine s’est ajoutée à la liste. Voilà maintenant plus de 200 pays pour couvrir un maximum de clients.

Ce programme permet aux entreprises de toutes tailles de fournir des services de réparation en utilisant des pièces d’origine. Selon les dires d’Apple, plus de 1 500 réparateurs indépendants existent aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Tous les prestataires de services de réparation participant au programme ont accès à une formation gratuite dispensée par Apple. Ils disposent des mêmes pièces d’origine, outils, manuels de réparation et diagnostics que les centres de réparations Apple agréés et les Apple Store.

Voici les pays qui vont avoir le programme pour les réparateurs indépendants dès cette semaine :

Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Corée, Émirats arabes unis, Îles Cook, Fidji, Guam, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Tonga, Turquie, Vanuatu et Vietnam

Les autres pays s’ajouteront progressivement à la liste au fil des semaines et mois, selon les dires d’Apple.