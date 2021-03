Après l’Australie, le Royaume-Uni. Le juge britannique Ian Purvis a estimé que Swatch pouvait utiliser l’expression « One More Thing » dans ses campagnes marketing, alors même que cette dernière est sous marque déposée d’Apple. La firme suisse s’est défendue en réutilisant l’argument qui lui avait permis de l’emporter face à la justice australienne : « One More Thing » serait une expression populaire depuis la série Columbo, dans laquelle le commissaire interprété par Peter Falk se retournait souvent en lançant un « Encore une chose » au suspect médusé…

Le juge a tout de même reconnu que la procédure judiciaire de Swatch avait sans doute un peu pour objectif d’« embêter » Apple, mais a finalement décidé de renverser un premier jugement en faveur du californien. Le verdict semble tout de même un poil étonnant dans la mesure où le « prior-art » de la série Columbo (pas tout à fait identique en plus) n’a pas grand chose à voir avec le secteur des montres, où Apple et Swatch sont en plus concurrents.

Avec cette nouvelle victoire, Swatch est sans doute devenu l’ennemi « juridique » numéro un d’Apple : le fabricant suisse avait réussi à faire interdire le dépôt de marque iWatch (trop proche d’iSwatch selon les juges) tout en ayant obtenu le droit d’utiliser le slogan « Tick Different », pourtant extrêmement proche du « Think Different » des premières campagnes d’Apple (lui aussi sous marque déposée).