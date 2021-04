Tim Cook a accordé une interview à Kara Swisher pour son podcast Sway où il a notamment été question de l’installation d’applications iPhone sans passer par l’App Store. Le patron d’Apple est contre cette idée.

Installer des applications iPhone sans l’App Store, c’est non dit Tim Cook

C’est l’une des critiques d’Epic Games, le groupe qui développe le jeu Fortnite. Le studio (et d’autres développeurs) estime qu’Apple a des pratiques anticoncurrentielles avec son App Store, puisque le groupe contrôle tout. Les développeurs doivent obligatoirement passer par ce moyen pour distribuer leurs applications iOS et ils doivent utiliser le moyen de paiement d’Apple. Cela implique une commission de 15% ou 30% selon les cas. Ils aimeraient donc pouvoir distribuer les applications via Internet ou un App Store alternatif, avec leur propre moyen de paiement. Après tout, c’est déjà possible sur Mac.

Mais Tim Cook est contre cette idée de proposer l’installation d’applications iPhone sans passer par l’App Store. Pour le patron d’Apple, cette pratique « casserait la confidentialité et la sécurité » de l’iPhone. « Les utilisateurs ne vont pas venir acheter des produits s’ils n’ont pas confiance dans la boutique. Et nous pensons que c’est ce que veulent nos utilisateurs », a déclaré Tim Cook. Selon lui, l’App Store est « un miracle économique » avec des millions de développeurs.

Il reconnaît qu’Apple n’est parfait avec l’App Store. Mais il cite un exemple où Apple reçoit 100 000 demandes chaque semaine de développeurs pour leurs applications. 40 000 d’entre elles sont rejetées parce que les applications ne fonctionnent pas comme les développeurs l’indiquent. « Vous pouvez imaginer ce qui arriverait à l’App Store en très peu de temps si la sélection disparaissait », dit le dirigeant.

Concernant Epic Games, Tim Cook se dit prêt à l’affronter devant la justice. Son groupe et le créateur de Fortnite vont s’affronter le 3 mai prochain. En cas de victoire d’Epic Games, Apple pourrait être forcé d’autoriser des App Store alternatifs sur iOS. Mais ce procès prendra de toute façon du temps. Il ne faut pas s’attendre à un changement au niveau d’iOS pour les prochaines semaines ou prochains mois.