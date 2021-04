La production de la puce A15 qui va équiper les iPhone 13 débuterait à la fin du mois de mai. Selon Digitimes, TSMC va une nouvelle fois s’occuper de la puce. Le sous-traitant serait d’ailleurs en avance par rapport au calendrier habituel.

Production de l’A15 des iPhone 13 à la fin mai

La puce A15 devrait avoir une gravure en 5 nm. Il faut bien évidemment s’attendre à de meilleures performances et une meilleure gestion de l’énergie. Cela devrait ainsi permettre d’avoir une meilleure autonomie. Après, tout dépend de ce qu’Apple va faire avec la gestion des nouvelles ressources.

Apple devrait proposer ses iPhone 13 au mois de septembre. On retrouverait ainsi le calendrier habituel pour la sortie des nouveaux téléphones de la marque. Il y a eu un délai en 2020 avec les iPhone 12 sortis en octobre pour deux modèles et en novembre pour deux autres modèles. Ce délai s’explique par le Covid-19 qui a eu un impact sur les méthodes de travail et la production. Aussi bien Apple que TSMC ont pu préparer le terrain en l’espace d’un an afin d’éviter un nouveau retard.

Outre la puce A15, les iPhone 13 devraient avoir un écran avec un affichage de 120 Hz (du moins sur les modèles Pro), une encoche plus petite, du mieux au niveau des capteurs photo et peut-être bien Touch ID sous l’écran.