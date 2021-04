Apple a décidé de s’opposer au dépôt de marque du logo de Georgette LLC au vu de sa ressemblance avec son propre logo. Selon le fabricant d’iPhone, le logo de Georgette, si validé, va faire du mal à la marque Apple en raison de la dilution et du risque de confusion, d’erreur ou de tromperie pour le consommateur.

Une demande d’Apple pour bloquer le logo de Georgette

Comme on peut le voir, il y a effectivement une ressemblance entre les deux logos. On pourrait presque croire qu’il s’agit du logo d’Apple, sans la partie croquée à droite. On peut également voir le message « I am Arcus ».

Apple estime que le logo de Georgette « présente un dessin de pomme stylisé avec une feuille détachée à angle droit, ce qui le rend visuellement similaire à la célèbre signature d’Apple ». Le constructeur indique par ailleurs que « la forme générale du dessin de la pomme [de Georgette] est presque identique à la forme du logo d’Apple ». Ce dernier existe depuis 1977 et se veut connu du grand public.

Un autre élément qu’Apple critique est l’aventure dans laquelle la société Georgette veut se lancer. Elle compte mettre son logo sur des bouteilles d’eau. Apple rappelle qu’il propose lui-même des bouteilles avec son logo, disponibles à l’achat à l’Apple Park au niveau du centre pour les visiteurs. Apple estime ainsi qu’il s’agit d’un motif encore plus important pour refuser la demande.

Déjà un conflit en 2020

Pour le coup, on peut voir qu’il y a effectivement une ressemblance entre le logo de Georgette et celui d’Apple. Cela change de l’histoire de l’année dernière où Apple avait attaqué une société canadienne concernant son logo en forme de poire. L’entreprise de Tim Cook assurait qu’il ressemblait à son logo, alors que ce n’était pas le cas. Les deux groupes ont finalement pu se mettre d’accord et un changement a eu lieu.