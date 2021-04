2021 pourrait être une très bonne année pour Apple avec jusqu’à 250 millions d’iPhone vendus, ce qui marquerait un record. Le précédent record remonte à 2015 où le groupe avait écoulé 231 millions de téléphones.

250 millions de ventes d’iPhone en 2021 ?

L’analyste Dan Ives du cabinet Wedbush note que les marchés s’attendent à la vente de 220 millions de téléphones pour l’année fiscale 2021 d’Apple. Mais selon ses estimations, Apple est bien parti pour vendre entre 240 et 250 millions d’iPhone cette année. Il ajoute qu’il y a actuellement environ 350 millions d’utilisateurs d’iPhone dans le monde qui sont dans l’attente de mettre à niveau leur téléphone. Cela marque un cycle record et cela devrait par conséquent se ressentir au niveau des ventes.

L’année fiscale 2015 fut un record pour Apple grâce aux iPhone 6 et iPhone 6 Plus qui ont vu le jour au second semestre de 2014. Ces modèles avec des écrans plus grands ont beaucoup séduit, notamment du côté de la Chine. Il semblerait que les iPhone 12 vont devenir encore plus populaires. Il ne faut pas oublier les iPhone 13 qui doivent arriver (normalement) en septembre 2021.

Il sera intéressant de voir si les caractéristiques des iPhone 13 vont effectivement intéresser beaucoup de monde à acheter ces modèles. Pour rappel, il est notamment question d’une encoche plus petite, d’un écran avec un affichage de 120 Hz et peut-être bien Touch ID sous l’écran.