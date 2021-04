Apple préparerait une nouvelle Apple TV qui aurait la particularité d’avoir l’équivalent d’une enceinte HomePod et une caméra pour FaceTime. Selon Bloomberg, ce projet en est encore à ses débuts pour le développement.

Une Apple TV avec un HomePod et une caméra FaceTime ?

Cet appareil trois-en-un pourrait donc avoir une réelle valeur ajoutée. D’un côté, les utilisateurs profiteraient de l’expérience classique d’une Apple TV avec le système d’exploitation tvOS. Dans le même temps, ils auraient une bonne qualité sonore directement depuis le boîtier. Et pour finir, ils seraient en mesure de passer des appels FaceTime sur leur téléviseur grâce à la caméra intégrée au boîtier.

Il faut savoir qu’Apple a regroupé ses équipes en charge du HomePod et de l’Apple TV en 2020. Cela explique en partie pourquoi le HomePod se base sur tvOS depuis l’année dernière et non plus sur iOS. La prochaine étape serait donc de fusionner le boîtier TV avec une enceinte HomePod et une caméra FaceTime.

Nous savons déjà qu’une nouvelle Apple TV doit voir le jour en 2021. Mais celle-ci ne devrait pas avoir les nouveautés indiquées précédemment. Les rumeurs parlent d’un processeur plus puissant, d’un affichage 120 Hz, d’une nouvelle télécommande, d’un accent tout particulier sur les jeux et d’une plus importante capacité de stockage.

En parallèle de l’Apple TV avec l’enceinte HomePod et la caméra FaceTime, Bloomberg rapporte qu’Apple préparerait un HomePod combiné à un iPad pour de la visio « robotisée ».