iOS 14.5 va inclure un système d’anti-pistage et celui-ci va être « comme une bombe atomique » pour l’industrie. Selon Adam Jaffe, le patron de Tenko Games, « les gens vont devoir réinventer leur façon de faire du marketing. Enfin, pas réinventer, mais revenir à ce qu’il était il y a 10 ans ».

Un effet « bombe atomique » avec iOS 14.5 et son anti-pistage

Selon ses dires, le jeu Underworld Football Manager va voir ses revenus chuter de 20%. Le titre a généré 3,5 millions de dollars en 2020. L’histoire ne devrait pas se répéter en 2021 à cause d’iOS 14.5 et de son anti-pistage. Plusieurs développeurs savent qu’une bonne partie des utilisateurs vont décliner le suivi publicitaire. Une récente étude a révélé que 68% des utilisateurs ne vont pas l’accepter.

Apple a réagi à l’article de Bloomberg sur les déclarations d’Adam Jaffe et d’autres personnes. Le groupe a réaffirmé que les utilisateurs devraient avoir le choix « des données qui sont collectées à leur sujet et de la façon dont elles sont utilisées ». Quand iOS 14.5 sera disponible en version finale, toutes les applications devront demander aux utilisateurs s’ils veulent ou non être suivis à travers les applications et les services.

Apple n’a pas encore donné une date précise pour la sortie d’iOS 14.5. Mais nous devrions en savoir plus demain soir, lors de la keynote à 19 heures. Il se pourrait même que la mise à jour sorte dans la foulée.