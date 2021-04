L’AirTag a une autonomie de plus d’un an grâce à sa pile CR2032 et la changer est très simple. Car oui, il est possible de faire soi-même le remplacement. Nul besoin de se rendre en Apple Store ou un autre lieu.

Voici comment changer la pile d’un AirTag

La vidéo ci-dessous montre comment changer la pile d’un AirTag. Comme on peut le voir, c’est un jeu d’enfant. Il suffit de retourner la balise, appuyer sur la surface, tourner et retirer ses doigts. À ce moment, vous n’avez qu’à enlever la pile et en mettre une nouvelle. Vient alors l’ultime étape pour remettre la surface. Il faut la poser sur l’AirTag, appuyer dessus et tourner.

How to disable or replace the batteries on AirTags. pic.twitter.com/FTB4TXXWei — Steve Moser (@SteveMoser) April 20, 2021

Apple proposera de commander les AirTags dès le 23 avril (vendredi donc). Un exemplaire sera disponible pour 35 euros. Ce sera 119 euros pour le pack de quatre. Vous pouvez ajouter une gravure si vous le souhaitez. C’est gratuit. Il est possible de mettre jusqu’à quatre caractères ou bien un Emoji parmi une liste fournie par Apple.

Apple a annoncé l’AirTag hier lors de sa keynote. Le traqueur d’objet a été dans les rumeurs depuis 2019. Il va concurrencer les modèles d’autres marques, dont Tile. D’ailleurs, Tile craint une concurrence déloyale de la part d’Apple comme son dirigeant l’a expliqué ce matin.