Apple a demandé au sous-traitant TSMC d’augmenter la production de sa puce M1. Selon Digitimes, la société de Tim Cook s’attend à une certaine demande de la part du public avec le nouvel iPad Pro et le nouvel iMac. Tous les deux embarquent la puce.

Production en hausse pour la puce M1 d’Apple

Le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces, qui a un écran Mini-LED, devrait connaître cinq millions de ventes cette année. Il n’y a pas de données communiquées concernant le nouvel iMac. Dans tous les cas, il va falloir beaucoup de puces, d’où la demande d’Apple à TSMC de donner un coup de boost à la production de la puce M1.

Selon Digitimes, TSMC avait auparavant un objectif de créer 120 000 plaquettes par mois pour le second semestre. Le nouvel objectif est de 140 000-150 000 plaquettes par mois, et ce dès maintenant (sachant qu’une plaquette comprend plusieurs puces).

La puce M1 a fait ses débuts à la fin 2020 avec les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. Apple a annoncé cette semaine qu’elle va faire ses débuts dans le nouvel iPad Pro (11 et 12,9 pouces) et le nouvel iMac. Cinq appareils auront donc les mêmes performances, sachant que l’un d’entre eux (l’iPad) tourne sous iOS et les autres (les Mac) tournent sous macOS. Certains espèrent déjà qu’Apple va annoncer en juin à la WWDC la possibilité d’avoir macOS sur la tablette.