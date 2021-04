L’iPad et le Mac vont bien rester deux plateformes différentes, annonce Greg Joswiak. Le responsable marketing d’Apple a indiqué dans une interview à The Independent qu’une fusion n’est pas prévue, même si les derniers iPad et Mac ont la même puce M1.

Une fusion à venir entre le Mac et l’iPad ? Négatif

Au lieu de fusionner l’iPad et le Mac, Apple préfère proposer les meilleurs produits dans leur catégorie respective. Comme l’explique Greg Joswiak :

Il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment raconter à propos de l’iPad et du Mac. D’une part, les gens disent qu’ils sont en conflit l’un avec l’autre. Que quelqu’un doit décider s’il veut un Mac ou un iPad. D’autre part, les gens disent que nous sommes en train de les fusionner en un seul produit : qu’il y a vraiment une grande conspiration pour éliminer les deux catégories et n’en faire qu’une seule. La réalité est que ni l’un ni l’autre n’est vrai. Nous sommes assez fiers du fait que nous travaillons vraiment, vraiment dur pour créer les meilleurs produits dans leur catégorie respective.

John Ternus, le responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, rejoint l’avis de Greg Joswiak. « Nous nous efforçons de créer le meilleur Mac possible ; nous nous efforçons de créer le meilleur iPad possible », a-t-il dit. Il ajoute qu’Apple ne compte pas se laisser entraîner dans des théories de fusion ou autres.

Pourquoi une telle puissance pour l’iPad Pro M1 ?

Malgré tout, on peut se demander pourquoi le nouvel iPad Pro embarque la puce M1, soit la même que les derniers Mac. Les Mac ont des applications professionnelles qui peuvent réellement exploiter la puissance. Difficile d’entre dire autant sur iPadOS au vu de son fonctionnement et des applications sur l’App Store.

Ni Greg Joswiak ni John Ternus n’ont voulu donner une réponse concernant l’avenir. Il faudra probablement attendre la WWDC en juin avec iPadOS 15 (dont les premiers détails ont fuité hier) pour découvrir ce qu’Apple nous réserve. Peut-on s’attendre à des applications comme Final Cut Pro sur iPad ?