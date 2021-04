Tim Cook a fait savoir que les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max se vendent bien. Le modèle plus populaire est l’iPhone 12. Il est intéressant de noter que le patron d’Apple ne dit rien sur l’iPhone 12 mini. Cela fait plusieurs mois maintenant que l’on connaît les difficultés pour les ventes de ce modèle.

De bonnes ventes pour l’iPhone 12 selon Tim Cook

« L’iPhone 12, dans sa famille, c’est le plus populaire », a déclaré Tim Cook dans l’appel téléphonique qui a suivi les résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre de 2021. Il évoque également de bonnes ventes pour les modèles Pro et Pro Max, mais fait comprendre qu’elles ne sont pas au niveau du modèle standard.

L’iPhone 12 n’est pas le modèle le plus abordable. C’est l’iPhone 12 mini qui l’est. Le modèle 5,4 pouces débute à 809€, là où le modèle de 6,1 pouces commence à 909€. Et pourtant, ce dernier attire plus de monde. En réalité, même les modèles Pro (qui coûtent encore plus cher) se vendent mieux que l’iPhone 12 mini. Preuve, s’il en fallait une, que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les grands écrans.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple va tout de même sortir un iPhone 13 mini cette année. Ce serait toutefois le dernier. En effet, Apple tirerait un trait sur la gamme des iPhone mini à partir de 2022 et de l’iPhone 14.