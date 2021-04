Comme souvent, la vérité est médiane. Nos confrères d’iGen avaient eu vent de l’incompatibilité des anciens modèles de Magic Keyboard avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (modèle M1). L’information semblait contredite dans un premier temps par le support d’Apple, avant d’être de nouveau confirmée par des sources « officielles » auprès du site AppleInsider. Le dernier mot revient donc cette fois à une page support sur le Magic Keyboard (récemment publiée), consultable cette fois en ligne.

Et les termes sont clairs : « La première génération du Magic Keyboard (A1998) est fonctionnellement compatible avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) avec écran Liquid Retina XDR. En raison des dimensions légèrement plus épaisses de ce nouvel iPad Pro, il est possible que le Magic Keyboard ne s’adapte pas précisément lorsqu’il est fermé, en particulier lorsque des protections d’écran sont appliqués. »

Au final, le Magic Keyboard first gen est compatible… mais pas tout à fait non plus, preuve que l’accessoire a bien été pensé pour s’ajuster à l’iPad Pro au dixième de millimètre. Si un petit décalage ne vous gêne pas plus que cela, nul besoin donc de changer d’accessoire. Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces sera disponible en précommande dans la journée.