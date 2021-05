L’App Store fait beaucoup de bien aux finances d’Apple, au point que la marge est de 78%. C’est ce qui ressort du combat judiciaire entre Apple et Epic Games, avec le second qui attaque le premier pour ses pratiques qu’il juge anticoncurrentielles.

78% de marge pour l’App Store d’Apple

Epic a fait appel à Ned Barnes, un chercheur en économie qui a été en mesure d’obtenir des documents internes d’Apple. Les données, citées par Bloomberg, montrent que le marge d’Apple pour l’App Store a été de 78% en 2019. Mais l’expert pense que la marge est encore plus importante. Après avoir fait une série de calculs, il obtient une marge de 79,6% pour 2018 et 2019.

Apple génère ses revenus de l’App Store grâce à la commission. Il y a soit celle de 15%, soit celle de 30%. Cela concerne l’achat des applications, les achats intégrés et les abonnements. Selon Sensor Tower, Apple a généré 22 milliards de dollars de revenus avec l’App Store rien qu’avec les commissions en 2020.

Comme on peut s’en douter, le fait que les informations de documents internes soient diffusées publiquement dérange Apple, surtout que cela ne l’aide pas dans le procès. Le fabricant a donc demandé à la juge Yvonne Gonzalez Rogers d’empêcher la diffusion de telles données. Qui plus est, le groupe assure que le calcul est bien plus compliqué que cela et qu’il ne suit pas de près cet élément, notamment parce que l’App Store fait partie d’un ensemble et n’est pas une entité à part. Mais les documents internes suggèrent qu’Apple ne dit pas totalement la vérité ici.

Le procès Apple vs Epic débute demain

Pour sa défense sur la marge de l’App Store, Apple affirme qu’il ne répartit pas les coûts de l’App Store et que les documents internes traitant des revenus n’incluent généralement pas les dépenses. Cela signifie, selon la société, que les marges ou les bénéfices ne reflètent pas l’ensemble de la situation.

Le procès entre Apple et Epic débutera réellement à partir du 3 mai. Il pourrait bien durer un certain moment. Epic parle d’abus de position dominante avec Apple qui oblige aux développeurs l’usage de l’App Store pour distribuer des applications et impose son système de paiement dans les applications (et donc la commission sur chaque transaction).