Le procès entre Apple et Epic Games débute aujourd’hui, ce qui a donné des idées à des enfants. Ces derniers ont réclamé le retour du jeu Fortnite sur iPhone et iPad, étant donné qu’il n’est plus disponible sur l’App Store depuis août 2020.

Des enfants réclament le retour de Fortnite avant le procès Apple vs Epic

N’importe qui peut appeler pour écouter le procès entre Apple et Epic Games. L’appel permet normalement d’écouter, mais une gaffe a été faite et il se trouve que les participants pouvaient parler et être entendus par les autres. Selon The Verge, plus de 200 personnes ont appelé et il y avait plusieurs enfants dans le lot. Certains criaient « Libérez Fortnite ! », là où d’autres demandaient à la juge « de remettre Fortnite sur mobile s’il vous plaît ». Il y avait également des personnes qui jouaient de la musique, discutaient et faisaient la promotion de leurs chaînes YouTube.

Il a fallu plus de 20 minutes pour que cet appel téléphonique pour le procès devienne silencieux. Les équipes du tribunal ont fait le nécessaire pour muter toutes les personnes qui ont appelé.

Pour rappel, le procès entre Apple et Epic Games fait suite à une plainte de l’éditeur de Fortnite. Le groupe accuse Apple d’abus de position dominante avec son App Store. Il critique l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc lui verser une commission de 30% à chaque transaction. Le fait que les applications peuvent uniquement être distribuées via l’App Store est un autre point critiqué.