Apple a retiré l’application de cloud computing Shadow de l’App Store l’année dernière et c’est à cause de Microsoft. Mais l’éditeur de Windows l’assure : ce n’était pas voulu.

Shadow avait disparu de l’App Store à cause de Microsoft

Tout est lié à xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. Le groupe voulait le proposer sur l’App Store, mais les règles strictes d’Apple l’ont empêché de le faire. Cela l’a en tout cas bien dérangé, au point qu’il a demandé à Apple pourquoi des applications comme Netflix, Shadow et d’autres pouvaient être disponibles. Le service Shadow était présenté ici comme exemple, mais Apple l’a bien retenu et a donc jeté un coup d’œil attentif. C’est à ce moment que le fabricant a décidé de retirer l’application de son App Store.

« Nous montrions deux exemples où un jeu ou une application pouvait exister, et nous ne comprenions pas pourquoi ce n’était pas possible », a expliqué Lori Wright, la responsable du développement commercial de Microsoft pour la Xbox, lors du procès entre Apple et Epic Games. « Je crois qu’ils [Apple] ont fini par retirer Shadow de l’App Store sur la base de cet e-mail que nous avons envoyé jusqu’à ce qu’ils soumettent des changements. Ce n’était pas notre intention bien sûr », a-t-elle assuré.

Le retrait de Shadow sur l’App Store, causé d’une certaine façon par Microsoft, a eu lieu en février 2020. Il a fallu attendre trois mois pour son retour, avec des fonctionnalités en moins (dont le lanceur de jeux). Il se trouve que l’histoire s’est répétée cette année, avec là encore un retrait au mois de février. Mais pour le coup, l’application a fait son retour quelques jours plus tard.