Le procès entre Apple et Epic Games est toujours d’actualité et Tim Cook s’apprête à prendre la parole. Le Wall Street Journal révèle que le patron d’Apple s’entraîne pendant des heures et des heures pour être en mesure de répondre à toutes les questions et ne pas se faire piéger.

L’entraînement de Tim Cook consiste à recréer un procès avec d’anciens procureurs choisis par son équipe juridique pour simuler la barre des témoins. Le patron d’Apple sait qu’il va être cuisiné pendant le procès face à Epic Games, d’où l’intérêt d’être fin prêt.

Il n’y a pas encore une date précise pour la participation de Tim Cook au procès. Mais le Wall Street Journal dit que cela devrait avoir lieu en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. Le dirigeant témoignera pendant 100 minutes au total.

Cette intervention est en tout cas très attendue. Comme on peut s’en douter, les avocats d’Epic Games ne vont pas se gêner à poser des questions assez poussées à Tim Cook. Le studio derrière Fortnite accuse Apple d’avoir des pratiques anticoncurrentielles avec son App Store. Il critique notamment l’obligation d’utiliser le système de paiement d’Apple (et donc lui verser une commission), la distribution des applications uniquement via l’App Store et l’impossibilité de créer des boutiques alternatives.