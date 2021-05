Phil Schiller participe au procès entre Apple et Epic Games. Le responsable de l’App Store a répondu à des questions, notamment sur le refus d’Apple de mettre xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft.

Pas de xCloud sur l’App Store

Lors de son intervention, Phil Schiller a expliqué qu’Apple veut que chaque jeu de xCloud soit soumis individuellement pour que chaque titre ait sa fiche sur l’App Store. Ainsi, Apple sera en mesure de l’approuver et d’afficher des informations comme l’âge requis, des contrôles parentaux et des informations sur la confidentialité. C’est déjà le cas avec n’importe quelle autre application. « En tant que boutique, nous voulons fournir cette information à nos utilisateurs », a déclaré Phil Schiller.

Le « problème » ici est que xCloud streame les jeux directement depuis les serveurs de Microsoft. C’est similaire à Netflix dans l’idée : les films, séries et documents sont stockés sur les serveurs de Netflix et diffusés via une seule et même application.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a justement demandé à Phil Schiller pourquoi Apple traitait xCloud d’une manière différente que Netflix sur l’App Store, sachant que le fonctionnement est similaire. Le cadre d’Apple a expliqué que les films et séries ne sont pas des contenus interactifs, contrairement aux jeux. Netflix est le seul distributeur ici. Dans le cas de xCloud, Ubisoft, Electronic Arts et d’autres studios pourraient techniquement obtenir les données d’utilisateurs. C’est du moins ce qu’avance Phil Schiller.

Il est certain que les joueurs sur iOS sont déçus. Mais Microsoft va contourner l’App Store en proposant xCloud sur Safari via une web app. Une version bêta est déjà disponible. Les testeurs rapportent que les performances sont plus que correctes. Mais ils notent que l’expérience n’est pas aussi bien que ce que pourrait proposer une application native venant tout droit de l’App Store. Cela s’explique par des limitations au niveau de Safari.