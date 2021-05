Phil Schiller a débuté sa session à l’occasion du procès entre Apple et Epic Games. Le responsable de l’App Store (et accessoirement « Apple Fellow ») a notamment parlé de la concurrence, d’un Developer Center à l’Apple Park et du coût d’une WWDC.

Pour Phil Schiller, la concurrence existe avec le Play Store de Google, le Galaxy Store de Samsung, le Microsoft Store et les boutiques de jeux (PlayStation Store, Nintendo eShop, etc). Pour lui, ces plateformes sont des concurrents aux services d’Apple. C’est vrai sur le papier, mais il est bon de noter que ce n’est pas le cas sur iOS. Le seul moyen pour télécharger une application ou un jeu sur iPhone ou iPad est de passer par l’App Store.

Un autre élément abordé a été la WWDC, à savoir la grande conférence annuelle d’Apple pour les développeurs. Elle se tient chaque année en juin pendant une semaine. Celle de 2021 aura lieu du 7 au 11 juin. Mais quel est le coût d’une WWDC (en période normale et non pendant la pandémie) ? C’est 50 millions de dollars, a indiqué Phil Schiller. Pour rappel, Apple demande 1 500 dollars aux développeurs pour avoir un ticket et participer à ce rendez-vous.

Dans la foulée, Phil Schiller a fait savoir qu’Apple va ouvrir un Developer Center à l’Apple Park. Le responsable n’a malheureusement partagé aucun détail supplémentaire. Il est possible que ce soit similaire aux Developer Compatibility Labs qui ont permis, dans le passé, aux développeurs sur Mac de tester leurs applications dans les locaux d’Apple avec plusieurs appareils. Le coût était de 99 dollars.