Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui concerne le respect de la vie privée avec la fonction d’anti-pistage d’iOS 14 et donc limiter le suivi publicitaire. Elle a fait ses débuts avec iOS 14.5, qui est disponible depuis quelques semaines maintenant.

La publicité débute avec un certain Felix qui commande un café et le barista qui écrit son nom sur le gobelet. Felix quitte ensuite l’établissement et le barista le suit à la trace, au point de monter avec lui dans un taxi. Il est capable de donner son nom et sa date de naissance au chauffeur. Pendant le trajet, un motard reste à proximité de la voiture et peut ainsi connaître la localisation de Felix en temps réel.

La vidéo montre que le protagoniste est suivi par beaucoup de personnes à l’arrivée. Toutes arrivent à avoir des détails à son sujet. Autant dire que ce n’est pas terrible d’un point de vue du respect de la vie privée. Vient alors le moment où la publicité montre le pop-up sur l’iPhone, permettant à Felix d’accepter ou refuser le pistage. Au moment où il décline, toutes les personnes qui le suivaient à la trace disparaissent.

Le pop-up est déjà apparu au sein de plusieurs applications, comme Facebook, Twitter et bien d’autres. L’utilisateur peut choisir « Demander à l’app de ne pas suivre mes activités » ou bien « Autoriser ».