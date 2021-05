Apple accuse Microsoft d'être partenaire avec Epic pour le procès

Apple a décidé de pointer du doigt Microsoft dans le procès en cours avec Epic Games. Pour le fabricant d’iPhone, l’éditeur de Windows est du côté du créateur de Fortnite et pourrait même l’aider.

Microsoft et Epic vs Apple ?

Dans un document de justice (relayé par Bloomberg), Apple demande à la juge Yvonne Gonzalez Rogers d’émettre un avis défavorable concernant la crédibilité de Lori Wright, une cadre de Xbox qui a témoigné dans le procès au nom d’Epic Games. En d’autres termes, Apple veut que la juge ne prenne pas en compte ce qu’a déclaré Lori Wright ces derniers jours.

« Un observateur raisonnable pourrait se demander si Epic ne sert pas de cheval de bataille à Microsoft », a écrit Apple dans son document de justice. « Microsoft s’est protégé d’une découverte significative dans ce litige en n’apparaissant pas comme une partie ou en n’envoyant pas un représentant de l’entreprise pour témoigner », ajoute le fabricant. Il critique également le fait qu’Epic Games a utilisé autant de témoins associés à Microsoft que ses propres témoins.

« Apple tente de détourner l’attention des préoccupations légitimes de nombreuses entreprises de l’ensemble du secteur concernant les politiques et les pratiques de son App Store, notamment son refus d’autoriser le streaming de jeux sur l’App Store », a déclaré Microsoft dans un communiqué. « Epic parle et agit pour lui-même, et Microsoft et de nombreuses autres entreprises ont fait part de leurs préoccupations par leurs propres voix, y compris directement auprès d’Apple lui-même ».

Un autre problème dérange Apple

Outre ces éléments, Apple critique le fait que Microsoft a retenu des communications internes et a discuté avec Epic Games sur sa décision de contourner les règles de paiement de l’App Store. Pour Apple, « ces communications internes sont particulièrement pertinentes à la lumière de la relation de Microsoft avec au moins cinq témoins d’Epic et de la possibilité que Microsoft utilise Epic comme plaignant par procuration dans un litige qu’il refuse de poursuivre en son propre nom ».

Le procès va continuer aujourd’hui avec une personne importante à la barre : Tim Cook, le patron d’Apple en personne.