Apple doit sortir des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec un écran Mini-LED. Et si l’on en croit Digitimes, le fournisseur Global Lighting Technologies proposera les composants dédiés à compter du troisième trimestre de 2021.

Apple a déjà utilisé le Mini-LED avec son nouvel iPad Pro de 12,9 pouces. Cette dalle offre une luminosité plus élevée et un meilleur taux de contraste. Les prochains ordinateurs portables du constructeur devraient donc avoir la même technologie.

Il ne faut pas s’attendre à ce que ce soit le seul changement. Les nombreuses rumeurs évoquent un nouveau design général, notamment avec des bordures plus fines. Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces doivent également embarquer la puce M1X, qui va (assez logiquement) être plus puissante que la M1. Les fuites parlent de 10 cœurs au niveau du CPU, jusqu’à 32 cœurs pour le GPU et jusqu’à 64 Go de RAM. Il faut aussi s’attendre à davantage de ports, dont le retour d’un port HDMI et d’un lecteur de cartes SD.

Plusieurs leakers et autres analystes ont suggéré que ce nouveau MacBook Pro arrivera au second semestre de 2021. L’information du jour concernant Global Lighting Technologies renforce cette idée. Mais il est bon de noter que Jon Prosser a récemment assuré qu’Apple présentera sa nouvelle machine le 7 juin lors de la WWDC. Aura-t-on donc une annonce dans une semaine et une disponibilité seulement à partir de cet été ?