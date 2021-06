L’Apple Watch a droit à un nouveau spot de pub « localisé », en l’occurrence ici un spot japonais incitant à pratiquer quelques exercises physiques au quotidien. La pub choisit ici la voie de l’humour, avec une Apple Watch qui tire littéralement par la manche l’utilisateur pour le forcer à choisir le chemin le plus « physique » (l’escalier au lieu de l’ascenseur, le vélo au lieu de la voiture, etc.). Et bien évidemment, plus l’utilisateur se dépense, plus les couronnes d’activité de l’Apple Watch se remplissent vite. Le concept de ce spot n’est pas neuf puisqu’il avait déjà été utilisé dans un spot japonais similaire en 2019 (pour l’Apple Watch Series 4).



D’une façon générale, Apple axe une grosse partie de sa communication sur l’Apple Watch autour des activités physiques et du sport en général. L’arrivée de Fitness+ n’a fait que confirmer le « poids » des fonctions d’activité, sans doute aujourd’hui au même niveau d’importance que les fonctions de santé.