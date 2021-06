L'App Store a représenté 643 milliards de dollars en 2020

L’App Store a fonctionné à plein régime en 2020 en représentant pas moins de 643 milliards de dollars. C’est en hausse de 24% sur un an selon une étude d’Analysis Group, commandée par Apple.

643 milliards de dollars pour l’App Store en 2020

Sur les 643 milliards de dollars pour l’App Store, une grande partie (511 milliards de dollars) a concerné les biens physiques et les services. Apple ne prend pas de commission sur ces éléments. Cela inclut par exemple des services de livraison de repas. Il y a ensuite eu 86 milliards de dollars qui ont concerné les biens et services numériques. Enfin, les revenus via les publicités au sein des applications ont été de 46 milliards de dollars.

Selon l’étude, le nombre de « petits développeurs » dans le monde a augmenté de 40% depuis 2015 et représente désormais plus de 90% du total des développeurs. Cette catégorie comprend les développeurs avec moins d’un million de téléchargements pour leurs applications et des revenus inférieurs à 1 million de dollars sur une année. Ceux-ci ont le droit à la commission de 15%. Pour les autres, cela reste 30%.

Toujours selon l’étude, un « petit développeur » sur quatre a vu ses revenus augmenter de 25% chaque année, et ce depuis cinq ans. Aussi, près de 80% des « petits développeurs » sur l’App Store sont actifs dans plusieurs pays. En moyenne, les développeurs qui vendent des biens et services numériques sur l’App Store dans plusieurs pays ont des revenus provenant d’utilisateurs dans plus de 40 pays.

La réaction de Tim Cook

Tim Cook, le patron d’Apple, a tenu à réagir aux différentes données :

Les développeurs de l’App Store prouvent chaque jour qu’il n’existe pas de marché plus innovant, plus résilient ou plus dynamique que l’économie des applications. Les applications sur lesquelles nous nous sommes appuyés tout au long de la pandémie ont changé notre vie à bien des égards : livraison de produits alimentaires à domicile, outils pédagogiques pour les parents et les éducateurs, et univers de jeux et de divertissements imaginatifs en constante expansion. Le résultat n’est pas seulement des applications incroyables pour les utilisateurs : ce sont des emplois, des opportunités et des innovations innombrables qui alimenteront les économies mondiales pendant de nombreuses années.

Ces annonces ne sont pas anodines. Elles interviennent juste après le procès entre Apple et Epic Games qui tournaient autour des pratiques avec l’App Store. Aussi, Apple va faire des annonces le 7 juin lors de la keynote de la WWDC. De quoi préparer le terrain.