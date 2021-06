Apple prépare un nouveau MacBook Pro de 16 pouces et celui-ci se dévoile aujourd’hui dans une base de données en Chine, comme l’a remarqué MacRumors. On apprend au passage la capacité de la batterie.

Sunwoda Electronic, un fournisseur d’Apple, a partagé les données d’une batterie de 8 693 mAh/11,45 V. En comparaison, le MacBook Pro de 16 pouces existant a une batterie de 8 790 mAh/11,36 V. Mais il ne faut pas s’attendre à une autonomie réduite avec le nouveau modèle. En effet, l’ordinateur portable aura une puce Apple Silicon (M1X ou M2), là où le modèle actuel tourne avec un processeur Intel. Les puces d’Apple, de par leur conception, consomment beaucoup moins d’énergie. C’est pour cette raison que les MacBook M1 ont une bien meilleure autonomie que les MacBook Intel.

Cette apparition dans une base de données se fait remarquer quelques jours à peine avant la WWDC. Apple tiendra une keynote le 7 juin et dévoilera iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Quelques indices suggèrent qu’on aura également le droit à la présentation de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. C’est en tout cas ce qu’annoncent le leaker Jon Prosser et l’analyste Daniel Ives. Pour sa part, Bloomberg a parlé d’une sortie en été, sans plus de précision.

L’ordinateur portable, en plus d’avoir une puce Apple Silicon, doit avoir un nouveau design, le retour du port HDMI, du lecteur de cartes SD, du port MagSafe et perdre la Touch Bar.