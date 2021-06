Adobe pense aujourd’hui aux Mac qui ont la puce M1 en leur proposant Lightroom Classic, Illustrator et InDesign. Selon Adobe, les utilisateurs d’Illustrator verront leurs performances augmenter de 65% et ceux d’InDesign de 59%. Pour Lightroom Classic, ce sera jusqu’à quatre fois plus rapide.

Lightroom Classic, Illustrator et InDesign ne sont pas les seules applications d’Adobe qui prennent en charge nativement les Mac M1. En décembre dernier, nous avons eu le droit à Lightroom. Photoshop a suivi au mois de mars. Un mois plus tard, c’est Premiere Rush qui a fait ses débuts. Ce fut le tour d’Audition à la mi-mai. Et voilà aujourd’hui trois autres applications.

Les utilisateurs qui dépendent beaucoup des applications d’Adobe du Creative Cloud savent désormais qu’un Mac M1 peut sérieusement devenir intéressant pour eux. Jusqu’à présent, les applications passaient par Rosetta 2. Cela signifie que les Mac M1 faisaient tourner les versions Intel grâce au système d’Apple. Cela jouait naturellement sur les performances. Avec les applications natives, Lightroom Classic, Illustrator, InDesign et les autres peuvent pleinement exploiter la puissance des Mac M1.

Les trois applications peuvent être mises à jour dès maintenant depuis le gestionnaire Adobe Creative Cloud. Vous l’avez déjà normalement si vous avez déjà installé l’une des applications d’Adobe. Rendez-vous ensuite dans la section « Mises à jour » à gauche et cliquez sur le bouton bleu « Mettre à jour à droite.