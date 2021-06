Intel domine toujours le marché des processeurs, mais sa part baisse au fil du temps. Il se trouve qu’Apple a un impact sur le fondeur avec la disponibilité de ses puces Apple Silicon.

Les Mac utilisent des processeurs Intel depuis des années, mais Apple a commencé à les abandonner au profit de ses puces maison. Un modèle existe à ce jour, l’Apple M1, et le prochain modèle devrait être la puce M1X avec les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, censés arriver cet été. Apple a déjà dit que la transition, qui a commencé en 2020, prendra deux ans. Tous les Mac en 2022 auront donc une puce Apple et non plus un processeur Intel.

Digitimes rapporte qu’Intel devrait perdre 50% des commandes d’Apple en 2021 (par rapport à 2020) et assez logiquement 100% plus tard. Apple dispose à ce jour d’une part d’environ 10% sur le marché de l’ordinateur et cela impacte Intel.

Un autre acteur important est AMD. Lui aussi cartonne bien du côté des PC avec ses propres processeurs. Là encore, Intel perd du terrain. Selon Digitimes, la part d’Intel pourrait tomber sous les 80% en 2023 à cause d’Apple et d’AMD.

Intel sait déjà que les Mac M1 lui font mal, c’est pour cette raison que la société fait une campagne taclant les nouveaux Mac d’Apple. La dernière attaque en date concerne les jeux et le fait que l’expérience est bien meilleure avec un PC qu’avec un Mac M1. Ironiquement, Intel a aussi taclé ses processeurs avec cette attaque contre Apple.