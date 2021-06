Cette fois, c’est réellement fini. Apple a cessé de vendre ses clavier, souris et trackpad en gris sidéral. Le fabricant avait indiqué le mois dernier qu’il écoulait ses derniers stocks. Aujourd’hui, les produits ne sont plus référencés sur l’Apple Store en ligne et ne sont donc plus proposés à la vente.

Comme nous l’expliquions en mai, cet arrêt pour les périphériques gris sidéral fait suite à l’abandon de l’iMac Pro il y a trois mois. Ces Magic Mouse 2, Magic Keyboard et Magic Trackpad étaient au départ conçus pour l’ordinateur tout-en-un professionnel. Le seul moyen de les avoir était d’acheter l’iMac Pro. Est ensuite venu le moment où Apple a commercialisé chaque produit individuellement, permettant à tout le monde de les acheter.

La Magic Mouse est disponible au prix de 109 euros sur l’Apple Store en ligne. C’est 159 euros pour le Magic Keyboard et également 159 euros pour le Magic Trackpad. Il reste uniquement les modèles en blanc du côté d’Apple. Mais vous pouvez encore trouver du stock de modèles en gris sidéral chez Amazon. Il faut vraiment faire vite pour le coup. Il y a même des réductions. La Magic Mouse 2 est à 97,45 euros, le Magic Trackpad 2 à 149 euros et le Magic Keyboard à 149,99 euros.