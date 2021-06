La production des iPhone 13 débute cet été et va naturellement continuer au fil des mois pour répondre à la demande des clients. Digitimes rapporte que TSMC et d’autres fournisseurs vont donner la priorité à Apple au troisième trimestre pour ce qui est des composants, pendant que nous sommes dans une période de pénurie de puces affectant le monde entier.

TSMC va donc donner la priorité pour les composants, tout comme Genesys Logic et Parade Technologies. Les fournisseurs augmentent leurs chaînes de production afin de pouvoir répondre à la demande d’Apple pour ses différents iPhone 13. L’objectif est de pouvoir créer beaucoup d’exemplaires et éviter d’avoir un manque de stock. Dans le cas de Genesys Logic et Parade Technologies, le nécessaire est fait pour pouvoir produire jusqu’à 40% de composants supplémentaires.

Sans surprise, TSMC et les autres fournisseurs d’Apple doivent aussi se préparer au quatrième trimestre de 2021 qui va être chargé. Ce sera la fin de l’année et qui dit fin de l’année année dit période de Noël. C’est à ce moment qu’Apple (et les autres d’ailleurs) réalise ses meilleures ventes. Les usines devront donc tourner à plein régime pour répondre à la demande.

Si tout se passe comme prévu, Apple présentera ses quatre iPhone 13 au mois de septembre. Le design général devrait être similaire aux iPhone 12, à l’exception de l’encoche qui serait plus petite. Il faut aussi s’attendre à la nouvelle puce A15, du mieux pour la partie photo, une meilleure puce 5G, de plus grosses batteries et l’affichage à 120 Hz pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.