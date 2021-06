Apple signe et persiste : ce n’est pas avec iOS (et donc un iPhone) que vous aurez le sideloading. Si vous voulez installer des applications sans passer par l’App Store, alors l’iPhone n’est pas fait pour vous et vous devez vous tourner vers Android, dit Erik Neuenschwander, le responsable de la protection de la vie privée des utilisateurs chez Apple, dans une interview avec Fast Company. Cela fait suite à un document d’Apple publié plus tôt dans la journée.

Pour le sideloading, c’est Android et non iOS

Selon ses dires, la pratique du sideloading se veut dangereuse et aurait un impact négatif sur la sécurité de l’iPhone. « La plateforme iOS est celle sur laquelle les utilisateurs comprennent qu’ils ne peuvent pas être trompés ou dupés dans une ruelle sombre ou un chemin de traverse où ils vont se retrouver avec une application téléchargée ailleurs, même s’ils n’en avaient pas l’intention », dit le responsable. À ses yeux, les utilisateurs qui veulent cette possibilité d’installer des applications venant de n’importe où doivent choisir un smartphone Android.

Les développeurs iOS doivent soumettre leurs applications à Apple pour qu’une vérification soit faite avant une validation pour apparaître sur l’App Store. « Nous avons nos défenses techniques, nos défenses politiques et nous avons toujours les propres capacités de l’utilisateur », déclare Erik Neuenschwander. Pour lui, la pratique du sideloading annulerait les défenses en place.

Il poursuit en estimant que même les utilisateurs voulant uniquement télécharger depuis l’App Store pourraient être piégés. Des hackers pourraient faire passer un site pour l’App Store et donc inviter l’utilisateur à télécharger une application.

iOS et macOS, pas la même pratique

Les utilisateurs sur Mac peuvent télécharger des applications ne venant pas du Mac App Store, et ce depuis longtemps maintenant. Pourquoi une expérience différente entre iOS et macOS ? Erik Neuenschwander explique que l’iPhone est un appareil que l’on a sur soi en permanence avec beaucoup d’informations confidentielles. Il y a également la géolocalisation. « Quelqu’un qui pourrait attaquer [votre iPhone] obtiendrait des détails sur votre mode de vie. [L’iPhone] possède un micro et donc un micro qui pourrait être autour de vous bien plus souvent que le microphone de votre Mac », raconte le cadre d’Apple.

Aussi, le responsable assure que les utilisateurs sur Mac téléchargent quelques applications essentielles et s’arrêtent là. Mais si on le croit, la situation est différente sur iPhone et les smartphones Android où les utilisateurs téléchargent régulièrement des applications. « Cela donne à un attaquant plus d’opportunités d’entrer et de s’attaquer à cet utilisateur. Donc la menace du côté iOS est beaucoup plus élevée que celle du côté Mac », assure Erik Neuenschwander.

Récemment, Craig Federighi, le responsable d’iOS et macOS chez Apple, a estimé que macOS avait trop de logiciels malveillants. Cette déclaration a été faite pendant le procès entre Apple et Epic Games.