La branche française d’Apple Retail, qui gère les Apple Store, n’a pas vraiment envie que ses employés poursuivent le télétravail. Selon une communication interne, tout le monde devra revenir dans les boutiques quand la situation sanitaire le permettra.

Ce sont surtout les équipes Business qui sont concernées par cette situation. Ces équipes sont celles qui s’occupent des clients professionnels. Elles ont été en télétravail à cause du Covid-19 et de la fermeture des boutiques, et aimeraient bien continuer sur cette lancée, même quand la crise sanitaire sera du passé. Mais la direction ne veut pas.

Les équipes Business d’Apple Retail France ont donc écrit une lettre à l’intention de leur direction pour maintenir le télétravail, ou du moins avoir une plus grande flexibilité pour celui-ci. 70% des employés ont signé la lettre. C’est conséquent donc, mais la direction n’a pas donné son feu vert et veut un retour dans les boutiques physiques.

Comme on peut s’en douter, les employés ne comptent pas lâcher l’affaire. « Sans la flexibilité et le confort apportés par le télétravail, beaucoup d’entre nous se sentent obligés de choisir aujourd’hui entre leur vie personnelle, leur santé, leur capacité à donner le meilleur d’eux-mêmes, et le fait de rester chez Apple », écrivaient-ils dans la lettre.

Selon MacG, les employés vont porter leurs revendications aussi bien au niveau européen qu’au niveau américain. Cela rappelle une histoire similaire du côté des États-Unis où des employés ont critiqué le retour au bureau. Tim Cook a récemment annoncé que les employés devront retourner trois jours par semaine au bureau, et ce dès septembre. Certains ont écrit une lettre pour demander à avoir le choix.