Décidément, les bugs qui désactivent complètement le Wi-Fi de l’iPhone se suivent. Après un premier problème découvert le mois dernier, en voilà un autre, toujours en rapport avec le nom du réseau sans fil.

Le chercheur en sécurité Carl Schou, qui était l’auteur de la découverte du bug du mois dernier, indique aujourd’hui qu’un autre souci existe. Si votre téléphone se trouve à proximité d’un réseau Wi-Fi ayant pour nom %secretclub%power, alors la partie Wi-Fi de votre iPhone va se désactiver. Il semblerait qu’une connexion au réseau en question ne soit pas nécessaire.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp

Le bug du mois dernier, bien qu’embêtant, pouvait être résolu en réinitialisant les paramètres réseau de l’iPhone. Ici, cette manipulation ne fonctionne pas, tout comme le fait de redémarrer l’appareil. Une restauration de l’iPhone semble l’unique solution au problème. Dans le même temps, Carl Schou dit avoir pris contact avec l’équipe sécurité d’Apple, mais il n’a pas eu de réponse.

I contacted Apple's device security team per the official email, but have not heard anything from them.

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021