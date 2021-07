Au concours de la vantardise, les rappeurs sont rarement les derniers. Le célèbre Soulja Boy vient sans doute de prendre quelques points d’avance en déclarant tout de go lors d’une émission de podcast que Steve Jobs en personne lui avait remis un modèle du tout premier iPhone ! « C’était lors du shoot du clip vidéo « Crank That ». Steve Jobs et l’équipe Apple sont arrivés. J’était dans la piscine, en train de donner des instructions de danse. Montrer aux gens comment danser. Ils sont venus, et ils m’ont apporté l’iPhone ».

Soulja Boy says he was the FIRST rapper to get an iPhone in 2007 pic.twitter.com/zdpKPEeGDE — Rap All-Stars 🏆 (@RapAllStars) July 3, 2021

Soulja Boy se dit même convaincu d’avoir été le tout premier rappeur à posséder un iPhone. Un poil sceptiques, nos confrères d’Apple Insider ont vérifié l’emploi du temps du rappeur sur cette période, et ont en effet constaté que des membres d’Apple avaient bel et bien rencontré l’artiste pendant le tournage du clip. Problème, il n’est fait aucune mention de Steve Jobs, et surtout, la date du tournage est le 17 juillet, soit approximativement deux semaines après la commercialisation de l’iPhone aux Etats-Unis !

Au mieux, il est donc possible que Soulja Boy ait bien été le premier rappeur à recevoir un iPhone des mains de Steve Jobs (au mieux), mais il semble finalement très peu probable qu’il ait été le tout premier rappeur à disposer d’un iPhone.