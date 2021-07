Il faudra attendre 2023 pour découvrir le premier iPad avec un écran OLED qui ferait 10,9 pouces. C’est en tout cas ce qu’annonce Display Supply Chain Consultants, un groupe composé d’experts en écrans qui, entre autres, analysent le marché des dalles. On peut se douter qu’ils ont des contacts chez certains fournisseurs de dalles avec quelques indiscrétions sur les produits à venir.

Ce créneau de 2023 pour le premier iPad avec un écran OLED est en tout cas étonnant. Les autres sources ont jusqu’à présent parlé d’une sortie en 2022. C’est le cas de The Elec qui a évoqué d’un modèle de 10,8 pouces pour l’année prochaine. L’analyste Ming-Chi Kuo, qui a souvent de bonnes informations au sujet d’Apple, a également communiqué cette date et a même précisé que cela devrait être un iPad Air. Quant à Digitimes et ETNews, qui ont des sources au niveau des chaines de production, le créneau annoncé est là encore 2022.

Le groupe Display Supply Chain Consultants a-t-il obtenu de fraiches informations suggérant qu’il y aura finalement un délai, d’où la sortie en 2023 ? Ou bien le groupe est-il mal renseigné ? Pour des experts en écrans, il serait embêtant que la seconde réponse soit la bonne.

Apple utilise déjà des dalles OLED au niveau de ses appareils. On les retrouve sur les iPhone, sur les Apple Watch et même sur les MacBook Pro au niveau de la Touch Bar. Selon Display Supply Chain Consultants, la Touch Bar va justement disparaitre sur les nouveaux MacBook Pro prévus en 2021. Pour le coup, ils sont raccords avec les autres fuites.