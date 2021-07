Apple a organisé l’avant-première pour la saison 2 de Ted Lasso, la série à succès sur Apple TV+. Le rendez-vous était donné au Pacific Design Center, qui se trouve à Los Angeles. Et comme nous l’indiquions hier, Apple a exigé que les personnes présentes montrent une preuve de vaccination et un test négatif au Covid-19.

Le casting et les créateurs de Ted Lasso ont participé à l’événement, notamment Jason Sudeikis (qui joue le rôle de Ted Lasso et qui est également le créateur et le producteur exécutif de la série), Hannah Waddingham (qui joue le rôle de Rebecca), Brendon Hunt (qui joue le rôle de Coach Beard et qui est également le producteur exécutif de la série), Juno Temple (qui joue Keeley), Jeremy Swift (qui joue Higgins), Brett Goldstein (qui joue Roy Kent et qui est également scénariste de la série), Cristo Fernandez (qui joue Dani Rojas) ou encore Bill Lawrence (créateur et producteur exécutif de la série).

Quelques personnes d’Apple étaient également de la partie, dont Tim Cook. Le patron d’Apple a notamment fait des photos avec le casting, dont avec Jason Sudeikis. Il est rejoint par Zack Van Amburg et Jamie Erlicht sur la deuxième photo ci-dessous. Ce sont eux qui supervisent Apple TV+.

La saison 2 de Ted Lasso fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 23 juillet, avec le premier épisode. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi (pour un total de 12 épisodes). La première saison de la série, qui a récemment obtenu 20 nominations aux Emmy Awards, est disponible en streaming sur Apple TV+. Et que les fans se rassurent : une troisième saison est déjà signée.