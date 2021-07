Le deuxième trimestre de 2021 a été une bonne période pour le HomePod avec des ventes en hausse de 180% par rapport à la même période il y a un an aux selon le cabinet Omdia, qui donne les chiffres pour les États-Unis.

Apple a vendu 2,46 millions de HomePod au deuxième trimestre, contre 878 000 exemplaires un an plus tôt. La part de marché d’Apple s’établit à 24,6% maintenant, là où elle était de 10,2% auparavant. Le groupe reste derrière Amazon et Google.

Amazon a écoulé 3,36 millions d’enceintes Echo, ce qui représente une importante baisse de 31,3% en l’espace d’un an. Du côté de Google, les ventes ont augmenté de 47,8% pour avoir 4,18 millions d’exemplaires et une part de marché de 41,8%. C’est 33,6% pour Amazon. Au total, il y a eu 10 millions d’enceintes connectées vendues, en hausse de 16,3%.

Concernant Apple, sa part de marché était de 9,6% au premier semestre de 2020. Elle est passée à 21% au premier semestre de 2021. Le HomePod mini et son prix de 99 euros ont naturellement contribué à augmenter les ventes, sachant que le modèle d’origine coûtait 329 euros. Apple a décidé de l’abandonner il y a quelques mois.

Selon Omdia, Apple devrait sortir un nouveau modèle pour continuer sur sa lancée. Le cabinet note que Google, Amazon et d’autres proposent plusieurs formats (portable, avec écran, etc), et ce chaque année, ce qui les aide à augmenter les ventes. Dans le cas d’Apple, il y a un seul modèle standard.