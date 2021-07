Juste après avoir démenti que Tim Cook l’avait insulté, Elon Musk critique l’App Store et la commission qu’Apple prend pour chaque achat. Selon le patron de Tesla, c’est une taxe étant donné qu’elle s’applique à chaque fois.

« Les frais de l’App Store d’Apple sont de facto une taxe mondiale sur Internet. Epic a raison », indique Elon Musk dans un tweet. Il fait ici allusion à Epic Games et à son combat avec Apple devant les tribunaux aux États-Unis. Les deux groupes se sont affrontés pendant trois semaines.

Pour rappel, Apple prend une commission de 30% sur chaque achat d’application. Cela concerne aussi les achats intégrés. La commission tombe à 15% si les développeurs génèrent un chiffre d’affaires inférieur à un million de dollars durant l’année.

C’est la deuxième fois en une semaine qu’Elon Musk tacle Apple. La première a eu lieu il y a quelques jours quand le dirigeant de Tesla avait parlé de l’usage de cobalt et du fait que Tesla est critiqué sur ce point. Il déclarait qu’Apple « utilise, je crois, presque 100% de cobalt dans ses batteries, ses téléphones portables et ses ordinateurs portables ». Aussi, « sur une base moyenne pondérée, nous utilisons peut-être 2% de cobalt, contre 100% pour Apple ». L’autre point a été le fait qu’Apple contrôle tout dans son « jardin fermé » et que Tesla ne compte pas faire de même pour empêcher ses concurrents d’utiliser son réseau de chargeurs.