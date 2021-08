Hello Sunshine, la société de production de l’actrice Reese Witherspoon, a été vendue, mais ce n’est pas Apple qui l’a obtenue. C’est une société soutenue par le fonds d’investissement américain Blackstone qui a mis la main dessus. Il n’y a pas d’information sur le montant, mais selon le Wall Street Journal la société a une valorisation autour de 900 millions de dollars.

Reese Witherspoon à droite

Apple avait Hello Sunshing dans son viseur depuis un mois maintenant. Cette société s’occupe de plusieurs séries, dont Big Little Lies, Little Fires Everywhere et The Morning Show. Cette dernière est un contenu original disponible exclusivement sur Apple TV+. D’ailleurs, il y a un partenariat entre Apple et la société de production qui va gérer plusieurs projets pour le service de streaming du fabricant d’iPhone. Il y a Surface avec Gugu Mbatha-Raw (vue dans The Morning Show et Loki), The Last Thing He Told Me avec Julia Roberts et My Kind of Country.

On sent en tout cas qu’Apple s’intéresse au monde des médias et de la production plus particulièrement. De récents bruits de couloir ont révélé que la société dirigée par Tim Cook se penche sur le studio A24 avec un prix autour de 3 milliards de dollars. A24 a créé plusieurs films, dont Moonlight qui a reçu l’Oscar du meilleur film en 2017. À cela s’ajoute le fait qu’A24 a déjà un partenariat avec Apple pour du contenu sur Apple TV+, dont le film On the Rocks avec Bill Murray.