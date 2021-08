L’iPad mini 6 doit voir le jour cette année avec un nouveau design et Apple questionne justement les utilisateurs sur l’écran de sa tablette. Le fabricant veut savoir si les utilisateurs le trouvent trop petit, trop grand ou si c’est la bonne taille.

Apple a sorti le premier iPad mini en 2012 et tous les modèles depuis neuf ans maintenant ont un écran de 7,9 pouces. La question d’Apple qui est glissée dans un sondage est donc intéressante quand on sait que les rumeurs évoquent justement une nouvelle taille pour la dalle de l’iPad mini 6. Ce serait 8,3 pouces avec le retrait du bouton Home et des bordures plus fines autour de l’écran.

« Que pensez-vous de la taille de l’écran de l’iPad mini 4 ? Est-il trop petit, juste ce qu’il faut ou trop grand ? », demande Apple. Les utilisateurs questionnés peuvent choisir « trop petit », « un peu trop petit », « juste la bonne taille », « un peu trop large » et « trop large ».

Le sondage a lieu en Chine pour l’instant et on retrouve d’autres questions, dont l’usage. Apple veut notamment savoir si les utilisateurs préfèrent une utilisation en mode portrait ou en mode paysage. Aussi, Apple veut savoir quels appareils (smartphones, ordinateurs, etc) ont les sondés en plus de l’iPad mini et quel accessoire de la tablette ils garderaient à tout prix.