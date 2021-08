Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a critiqué l’outil d’Apple pour lutter contre la pédopornographie, estimant qu’il s’agit d’un « logiciel espion du gouvernement ». Il fait référence au fait qu’Apple va scanner les photos et messages des utilisateurs à partir d’iOS 15 pour tenter de trouver des contenus avec de l’abus sexuel sur enfants. Apple signalera les personnes en question aux autorités.

Apple est sur un terrain glissant selon Epic Games

« J’ai essayé de voir ça du point de vue d’Apple. Mais inéluctablement, c’est un logiciel espion du gouvernement installé par Apple sur la base d’une présomption de culpabilité », a tweeté Tim Sweeney. « Bien qu’Apple ait écrit le code, sa fonction est de scanner les données personnelles et de les rapporter au gouvernement », ajoute-t-il. Il souligne que c’est différent d’une vérification qui pourrait être faite sur un forum public ou sur un autre espace en ligne.

Tim Sweeney a également critiqué iCloud qui télécharge par défaut les données des utilisateurs, ce qui fait que les gens accumulent des « données indésirables ». Le dirigeant avertit par ailleurs qu’Apple « doit se conformer à toutes les lois applicables partout où il fait des affaires. On peut donc supposer qu’Apple sera désormais un bras de la surveillance de l’État partout où cela est nécessaire », avant d’évoquer les compromis d’Apple en matière de vie privée en Chine.

Quid de l’avenir ?

Toujours dans ses tweets, il évoque l’avenir et invite à penser aux enfants d’aujourd’hui qui seront les adultes de demain. « Pensez à la dystopie dans laquelle ils grandiront si nous tolérons la croissance incontrôlée de monopoles privés dotés d’un pouvoir de surveillance illimité et assumant de plus en plus des rôles de gouvernement, sans pour autant être soumis aux processus démocratiques libéraux ».

Le projet d’Apple pour lutter contre la pédopornographie fait en tout cas beaucoup parler et ce n’est pas forcément pour les bonnes raisons. Plusieurs personnes estiment qu’Apple, qui met en avant la confidentialité, ne respecte pas ses propres convictions. D’autres vont plus loin et parlent d’une mise en place d’une porte dérobée (backdoor), craignant que des gouvernements puissent demander à Apple d’analyser d’autres contenus à l’avenir.