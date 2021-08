Apple a commencé à vendre des iMac M1 reconditionnés sur son refurb store. Cela a commencé hier et du nouveau stock est disponible ce matin. Pour rappel, l’iMac M1 a été annoncé en avril et commercialisé le même mois.

L’iMac M1 reconditionné en stock ce matin est le modèle avec 8 cœurs au CPU, 8 cœurs au GPU et le port Ethernet. On retrouve aussi 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Le coloris de ce Mac est vert. La machine est disponible au prix de 1 609 euros, au lieu de 1 899 euros pour le modèle neuf. Cela représente une économie de 290 euros.

Apple précise que l’iMac M1 reconditionné est accompagné par le Magic Keyboard avec Touch ID, la Magic Mouse, un adaptateur secteur 143 W avec port Ethernet, un cordon d’alimentation de 2 mètres et un câble USB‑C vers Lightning.

Si l’offre vous intéresse, rendez-vous sur cette page. Il ne faut pas traîner, le stock part généralement assez vite quand il s’agit des produits récents. Pensez également à jeter un coup d’œil de temps en temps sur le refurb pour voir si d’autres configurations sont disponibles. Apple met à jour sa boutique tôt le matin.

Pour information, l’iMac M1 reconditonné d’hier était le modèle d’entrée de gamme. Son prix était de 1 229 euros, contre 1 449 euros pour le modèle neuf.