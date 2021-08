Plus de 90 groupes politiques et de défense des droits dans le monde ont rédigé une lettre à l’attention de Tim Cook, estimant qu’Apple doit abandonner son initiative de lutte contre la pédopornographie. L’ensemble critique l’analyse de photos et de messages, estimant qu’il s’agit d’un logiciel de surveillance.

Des groupes veulent qu’Apple annule son outil pour lutter contre la pédopornographie

« Bien que ces fonctionnalités soient destinées à protéger les enfants et à réduire la diffusion de matériel pédopornographique, nous craignons qu’elles ne soient utilisées pour censurer des discours protégés, menacer la vie privée et la sécurité des personnes dans le monde entier et avoir des conséquences désastreuses pour de nombreux enfants », ont écrit les groupes dans la lettre disponible à cette adresse.

Deux autres points sont mis en avant :

La fonction d’analyse et d’alerte dans l’application Messages pourrait donner lieu à des alertes qui menacent la sécurité et le bien-être de certains jeunes, et les jeunes LGBTQ+, dont les parents ne sont pas compréhensifs, sont particulièrement exposés

Une fois que le hash des photos pour lutter contre la pédopornographie sera intégré aux produits d’Apple, l’entreprise sera confrontée à une pression énorme, voire à des exigences légales, de la part des gouvernements du monde entier, qui l’obligeront à scanner toutes sortes d’images que les gouvernements jugent répréhensibles

Des signataires venant du monde entier

Les signataires viennent de plusieurs pays dans le monde, mais aucun d’eux ne vient de France. Il y a par contre plusieurs groupes européens. Certains groupes s’inquiètent de l’impact des changements dans des pays dotés de systèmes juridiques différents de ceux des États-Unis, dont certains sont déjà le théâtre de luttes acharnées sur le chiffrement et la vie privée.

Parmi les groupes qui ont signé, on retrouve Center for Democracy & Technology (CDT), ACLU, PEN America, Electronic Frontier Foundation (EFF), Access Now, Privacy International, Derechos Digitales, Global Voices, Global Partners Digital et des groupes d’Europe, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et d’Australie.

« Nous soutenons les efforts visant à protéger les enfants et nous nous opposons fermement à la prolifération du matériel relatif aux abus sexuels sur les enfants.. Mais les changements annoncés par Apple mettent les enfants et ses autres utilisateurs en danger, aujourd’hui et à l’avenir. Nous demandons instamment à Apple de renoncer à ces changements et de réaffirmer l’engagement de la société à protéger ses utilisateurs par un chiffrement de bout en bout », conclut la lettre.

Pour rappel, Apple va mettre en place son outil de lutte contre la pédopornographie avec iOS 15. Ce sera d’abord le cas aux États-Unis. Les autres pays suivront plus tard. L’analyse se fera directement sur les iPhone.