La gamme 2021 des smartphones d’Apple devrait bien avoir l’iPhone 13 pour nom. Une photo de ce qui serait la languette que l’on retrouve sur l’emballage a fuité et confirme le nom. Il y a ensuite la célèbre mention « Designed by Apple in California. Assembled in China ».

L’image est partagée sur Weibo et il reste à confirmer qu’il s’agit d’une languette authentique. Mais c’est possible sachant qu’il y a régulièrement des fuites quelques semaines avant la présentation des nouveaux iPhone. De plus, la production des iPhone 13 a déjà débuté. Voir ce type de photo n’est donc pas réellement surprenant.

Le choix du nom iPhone 13 peut sembler logique, partant du principe que nous avons eu l’iPhone 12 en 2020 et l’iPhone 11 un an plus tôt. Mais il y a eu toute une interrogation concernant le choix du nombre 13, celui-ci étant sujet à la superstition pour certaines personnes. Un sondage a récemment montré que des utilisateurs voulait qu’Apple choisisse iPhone (2021), iPhone 12s ou passe directement à iPhone 14. Mais ce ne sera visiblement pas le cas.

Apple doit présenter ses iPhone 13 le mois prochain. Les téléphones sont attendus pour avoir un écran de 120 Hz (pour les modèles Pro), une encoche plus petite, du mieux au niveau de la photo et vidéo, la puce A15 et jusqu’à 1 To de stockage. Il faudrait par contre tirer un trait sur Touch ID sous l’écran.