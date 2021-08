Apple est une nouvelle fois le premier vendeur de smartphones au monde et c’est en partie grâce à l’Apple Watch Series 6. Selon le cabinet Stategy Analytics, ce modèle n’est autre que la montre connectée la plus vendue au monde.

L’Apple Watch Series 6 domine les ventes

Il y a eu 9,5 millions d’Apple Watch vendues au deuxième trimestre de 2021, contre 6,5 millions un an plus tôt à la même période. La hausse a donc été de 46%. Cela permet à Apple d’avoir une part de marché de 52,5%. Celle-ci était de 52,8% il y a un an. La légère baisse s’explique par les autres constructeurs qui ont réussi à gagner du terrain.

Samsung a été le deuxième plus gros vendeur, avec 2 millions d’exemplaires cette fois, soit une hausse de 54%. Le groupe a désormais une part de marché de 11%. Il est suivi par Garmin et ses 1,5 million de ventes, en hausse de 25% à base comparable. Sa part de marché est de 8,3%. Tout le reste des constructeurs représente 28,2%. Comme nous pouvons le voir, Apple est très largement devant les autres.

À l’arrivée, tous les constructeurs ont vendu 18,1 millions de montres connectées, en hausse de 47% sur un an. « Les ventes de montres connectées dans le monde entier augmentent à leur rythme le plus rapide depuis 2018. La croissance des montres connectées est revenue à des niveaux pré-pandémiques », explique Stategy Analytics. « Les ventes en ligne d’appareils axés sur le fitness qui contribuent à aider pour les soins de santé personnels restent populaires et constituent le principal moteur du boom des montres connectées », poursuit le cabinet.

Encore de bonnes ventes à venir

Au vu des ventes, Stategy Analytics estime que le marché « est en feu ». Le cabinet se veut plus que positif pour les prochains mois et tout particulièrement le quatrième trimestre avec Noël en plein milieu. Il pense que Samsung a une carte à jouer avec sa nouvelle Galaxy Watch 4, tout comme les constructeurs chinois avec leurs modèles Wi-Fi + 4G qui deviennent vraiment accessibles. Enfin, il y aura Apple avec son Apple Watch Series 7. Celle-ci doit voir le jour le mois prochain avec un design revu et un plus gros boîtier.