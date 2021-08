L’Apple Watch Series 7 aura le droit à des boîtiers de 41 et 45 mm, et Apple va en profiter pour proposer de nouveaux cadrans selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg rapporte que la nouvelle taille d’écran va être exploitée.

Une nouvelle version de l’infographe modulaire serait notamment l’une des nouvelles options. Mark Gurman précise que les nouveaux cadrans seront exclusifs à l’Apple Watch Series 7. Les anciens modèles ne devraient donc pas en profiter avec une mise à jour de watchOS.

Si l’on en croit les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 va adopter un nouveau design, notamment avec des bordures plates. Le rendu sera similaire (dans l’idée) à ce que l’on retrouve déjà sur les derniers iPhone et iPad. L’écran sera plus grand et les bordures autour seront réduites. En outre, la montre embarquera une puce S7 qui sera plus petite que le modèle actuel. Cela devrait permettre à Apple de placer une plus grosse batterie. Aussi, plusieurs nouveaux coloris seraient disponibles, dont un modèle vert pistache.

Apple devrait normalement présenter l’Apple Watch Series 7 le mois prochain, lors de la keynote où il y aura l’iPhone 13. Et que les détenteurs d’un modèle actuel se rassurent : les bracelets existants seraient toujours compatibles, bien que le boîtier passera à 41 et 45 mm (contre 40 et 44 mm à ce jour).