Apple TV+ annonce Raymond and Ray, un film avec Ewan McGregor et Ethan Hawke

Apple TV+ annonce aujourd’hui un nouveau film original, il a pour titre Raymond and Ray. Ewan McGregor et Ethan Hawke seront les vedettes du long-métrage.

Raymond and Ray suit les demi-frères Raymond (joué par Ewan McGregor) et Ray (joué par Ethan Hawke) qui ont vécu dans l’ombre d’un père terrible. D’une manière ou d’une autre, ils ont conservé leur sens de l’humour et les funérailles de leur père sont l’occasion pour eux de se réinventer. Il y a de la colère, de la douleur, de la folie, peut-être de l’amour, et il y a définitivement du fossoyage.

Rodrigo García écrira et réalisera et Alfonso Cuarón produira avec Bonnie Curtis et Julie Lynn. Ces deux derniers produiront par l’intermédiaire de la société de production Mockingbird Pictures. Gabriela Rodriguez et Shea Kammer seront également deux productrices sur le projet.

Apple TV+ ne donne pas encore une date de sortie pour Raymond and Ray. Le service de streaming ne communique pas non plus le reste du casting. On peut donc imaginer que le tournage n’a pas encore commencé. Il faudra probablement attendre le second semestre de 2022 pour découvrir le film.

Raymond and Ray rejoint plusieurs films originaux d’Apple, dont CODA, Emancipation (avec Will Smith), Killers of the Flower Moon (de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro), Finch (avec Tom Hanks), Swan Song (avec Mahershala Ali et Naomie Harris), The Tragedy of Macbeth (avec Denzel Washington et Frances McDormand) et plus encore.