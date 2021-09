Apple a envoyé un message à l’ensemble de ses employés américains pour connaître leur statut vaccinal. Mais le fabricant n’oblige toujours pas la vaccination contre le Covid-19, contrairement à d’autres entreprises technologiques.

« Alors que la réponse d’Apple au Covid-19 continue d’évoluer, notre objectif premier reste de préserver la santé des membres de notre équipe, de leurs amis et de leurs familles, ainsi que de l’ensemble de notre communauté », indique Apple dans son mémo relayé par Bloomberg. Les employés ont jusqu’au 17 septembre pour communiquer leur statut vaccinal.

Naturellement, une telle donnée est sensible et Apple assure que le nécessaire est fait pour ne pas la divulguer. C’est du moins le cas pour l’instant. Apple admet que la situation pourrait évoluer au fil des semaines/mois. « Il est possible que votre statut vaccinal soit utilisé de manière identifiable, ainsi que d’autres informations sur votre environnement de travail général, comme l’emplacement de votre bâtiment, si nous déterminons ou, si cela est exigé, si ces informations sont nécessaires pour garantir un environnement de travail sain et sûr », indique le mémo.

Aux dernières nouvelles, les employés Apple seront dans l’obligation de revenir au bureau (3 jour par semaine) dès janvier. Le plan était au départ de revenir au bureau en septembre. Il y a eu après un report à octobre au vu du variant delta pour le Covid-19. Ce sera finalement au début de 2022.