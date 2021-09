L’Apple Watch Series 7 aura le droit à des écrans plus grands avec des boîtiers de 41 et 46 mm. Bloomberg rapporte qu’Apple va profiter de la nouvelle taille pour afficher davantage d’informations.

16% de pixels en plus pour l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 de 45 mm aura un écran de 1,9 pouce avec une définition de 396 x 484 pixels, contre un écran de 1,78 pouce avec une définition de 368 x 448 pixels sur le modèle actuel de 44 mm. Il y aura donc 16% de pixels en plus sur la nouvelle montre. Il n’y a pas d’information sur la taille en pouce et la définition pour l’écran avec le modèle de 41 mm, mais il faut de toute façon s’attendre là aussi à un gain avec davantage de pixels. En tout cas, les deux modèles auront le droit à des bordures plus fines autour de l’écran.

Nouveaux cadrans pour exploiter le nouvel écran

Afin de pleinement profiter de la nouvelle taille des écrans, Apple va proposer de nouveaux cadrans. L’un d’entre eux, Modular Max, affichera l’heure à côté d’une petite complication (indiquant des informations comme le jour de la semaine, la température extérieure ou l’accès rapide à une application). Il y aura par ailleurs des complications plus grandes qui s’étendront sur toute la longueur de l’écran, empilées les unes sur les autres. Il s’agit d’une amélioration par rapport au cadran Infographe modulaire actuel, qui ne peut afficher qu’une seule grande complication.

Un autre cadran a pour nom Continuum. Il changera en fonction de l’heure. Encore un autre cadran proposera l’heure mondiale, permettant à l’utilisateur de voir les 24 fuseaux horaires simultanément. Un affichage indiquera les fuseaux horaires, tandis qu’un autre présentera l’heure dans chaque lieu. Les utilisateurs pourront choisir d’afficher l’heure en mode numérique ou analogique. Citons également des cadrans Hermèse et Nike qui sont en préparation.

L’Apple Watch Series 7 doit être annoncée le mois prochain, lors de la keynote de l’iPhone 13. La montre aura un boîtier avec des bordures plates, un processeur plus rapide et donc un plus grand écran. Celui-ci profitera d’ailleurs d’une nouvelle technique de laminage.

D’autres projets pour l’avenir

Pour 2022, Apple prévoit une nouvelle version de l’Apple Watch SE, une Apple Watch robuste orientée vers les sportifs de l’extrême et l’Apple Watch Series 8. Cette dernière aurait notamment le droit à un capteur de température corporelle.

Au-delà de 2022, Apple prévoit d’autres Apple Watch avec un accent tout particulier sur la santé. Nous avions déjà traité de ce sujet dans cet article dédié.