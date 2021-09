Ashley Gjøvik semble en voir gros concernant les attitude de nombre de ses collègues masculins. Après s’être plaint en interne de comportements assimilables à du harcèlement (parfois sexuel), l’ingénieure a fini par lancer une procédure en bon et dû forme auprès de l’US National Labor Relations Board, un organisme d’état qui fait autorité dans ce genre d’affaires. La plainte recoupant une vingtaine de délits (jusqu’à la corruption !), les agents de l’état vont vraiment avoir du pain sur la planche.

Quelques petits détails obligent quand même à la prudence. Ainsi, Ashley Gjøvik avait affirmé il y a quelques semaines que suite à ses récriminations en interne, Apple l’avait placé en congé payé afin de l’éloigner du dossier. La firme de Cupertino aurait ainsi pénalisé la plaignante plutôt que les cadres dirigeants incriminés. Mais voilà, une ex-employée d’Apple, visiblement assez remontée contre Ashley Gjøvik, affirme preuve à l’appui sur son compte Twitter que c’est bien l’ingénieure qui a demandé des congés payés, et qu’Apple n’a fait que sursoir à cette demande.

Finally, if anyone was looking for receipts, this is what set me off tonight. Such a big deal was made over this. pic.twitter.com/ou3lR7u1V1

— Shantini is on vacation (@_shantini_) September 2, 2021